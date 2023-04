Emma, Sara och Selma var i Bryssel och fick EU att lyssna på dem: ”Kul att vi fick chansen”

Varför är inte fler ungdomar aktiva medborgare som vill kämpa för förändring? Den frågan ställer sig EU och söker svar hos ungdomarna själva. Genom eventet Your Europe your say, samlades nyligen ungdomar från alla EU:s medlemsländer och kandidatländer under två dagar i Bryssel – för att tillsammans svara på frågan. Den skola från Sverige som EU utsåg till att delta var Gislaveds gymnasium.