JLT varnar: Flera busslinjer kan ställas in

Det är via deras Facebook-sida som JLT varnar för att delar av, eller hela busslinjer, kan behöva ställas in. Det finns ingen specifikation om vilka linjer som ligger i farozonen, men JLT uppmanar sina kunder att hålla sig uppdaterad via deras hemsida.

Det var under onsdagen som SMHI gick ut med en så kallad gul varning över större delen av Småland, samt Väster- och Östergötland. Varningen gällde att det under torsdagseftermiddagen och en bra bit in på natten till fredag kunde falla så mycket som 15 centimeter snö.