Fotbollens seriestart närmar sig - och några tankar om IFK Värnamo

IFK Värnamo dam har seriestart i division 1 södra på påskafton, den 8 april. Under veckoslutet har laget varit på träningsläger på Öland. I lördags mötte IFK Värnamo Vimmerby IF i en sent inplanerad träningsmatch. IFK Värnamo vann den matchen med 5-2. Målskyttar var Mimmi Strömgren, två stycken, Sefika Muratovic, Florence Gamby och Beda Karlsson. Under försäsongen har IFK Värnamo fått en del träningsmatcher inställda och det är ju inte bra naturligtvis. En match återstår att spela innan seriestarten och det är mot damallsvenska Växjös U19-lag hemma i Värnamo den 4 april. Mot division 2-laget Vimmerby i lördags ledde IFK Värnamo, som är främsta fotbollslag på damsidan inom Värnamo Nyheters utgivningsområde, redan i paus med 4-0.