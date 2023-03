Anderstorps SK har nu ett kanonläge att gå upp i allsvenskan

I söderettan i handboll finns det tre farmarlag, till lag i Handbollsligan, på övre halvan och de får inte gå upp i allsvenskan. Därför kan HK S-hof, som är farmarlag till Sävehof, Fjärås HK, som är farmarlag till Aranäs, och IF Kristianstad, som är farmarlag till IFK Kristianstad, räknas bort. Därmed står det mellan Ankaret, Anderstorp och Kärra om vilket lag som ska gå upp direkt i allsvenskan och vilka två lag som kommer att få kvala. ASK kommer som sämst att få kvala. HK S-hof leder serien medan Fjärås och IF Kristianstad är en bit efter toppen. ASK vann mot IK Lågan hemma i Anderstorps sporthall på lördagseftermiddagen och med två omgångar kvar har Anderstorp 26 poäng, Ankaret 24 poäng och Kärra 23 poäng.