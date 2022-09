Plastföretaget i Bor krävs på tillstånd för verksamheten — kommunen befarar: ”Betydande problem med lukt”

I våras lämnade det norska företaget Suportnet Agro AS in en anmälan till kommunen om att man har för avsikt att tillverka vattentankar, krukor, båtar och andra produkter i plast på den omtalade ”plastfastigheten” i Bor. När ett företag anmäler en miljöfarlig verksamhet kan man få som svar ett föreläggande om så kallade försiktighetsmått. Efter att ha granskat anmälan anser samhällsbyggnadsnämnden dock att det inte räcker i det här fallet. I stället kräver man att Suportnet Agro AS hos länsstyrelsen ansöker om tillstånd för den planerade miljöfarliga verksamheten.