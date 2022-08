Musikquiz lockade politiker till trivsel och skratt – fast allvaret fanns under ytan

– Vi kan inte bara hålla på och skälla på varandra, vi måste göra något trevligt också, säger Urban Nilsson (C), när han har fullt upp med att organisera inför kvällens politikerquiz vid Holmen i Gislaved. Han är ordförande för Centeravdelning i Ås och tycker att det är dags att partierna får möjlighet att träffas under andra former än de traditionella där de står och argumenterar mot varandra. Även om det blev en hel del prat om politik även här på denna något ljumma söndagseftermiddag. Framför allt under quizens halvlek då det bjöds på korv med bröd och dryck.