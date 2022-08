Bildextra: Perfekt väder och familjefest när Vidöstern Runt firade 50

Precis som många andra evenemang ställdes motionsloppet Vidöstern Runt in under 2020 och 2021 på grund av pandemin. Men under söndagen var det äntligen dags igen – nu med Värnamo Cykelklubb som arrangör. Helgens evenemang var lite av en familjefest då det lockade motionärer i alla åldrar – från småbarn och tonåringar till föräldrar och far- och morföräldrar.