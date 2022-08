Centerpartiet vill se familjecentral på Vråen: ”Viktig del i det förebyggande arbetet”

Under onsdagen hade Centerpartiet i Värnamo kallat till presskonferens på Mariatorget på Vråen. Anledningen var att man ville kasta ljus på partiets visioner och satsningar inför höstens val och under en dryg halvtimme berättade kommunstyrelsens ordförande, Mikael Karlsson, och regionspolitikern Raymond Pettersson om vad man vill åstadkomma framöver. Och att presskonferensen förlagts till just Våren skulle snart få sin förklaring.