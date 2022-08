Mellan åren 2006 och 2019 gifte sig ungefär 50 000 par per år i Sverige – tal som sjönk kraftigt under covidåren 2020 och 2021. Men nu spår många i bröllopsbranschen att 2022 kan bli ett rekordår, och Carin Andersson, som är uthyrningsansvarig på Åminne Bruksmuseum, tvivlar inte.

– Under covid hade vi helt stängt, då var det inga bröllop här. Men till den här sommaren bokades det väldigt fort. Och redan nu är de flesta helger för nästa sommar redan bokade. Det känns hur kul som helst att vi är igång igen, säger hon.