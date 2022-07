Fram tills den 21 juli har 77 fall av virussjukdomen apkoppor rapporterats in i Sverige, de flesta fall i Stockholmsområdet och samtliga hos män. Tidningen Smålänningen rapporterade så sent som på måndagen att grannlänet Kronoberg nyligen har haft sitt första fall. Men än så länge har det inte rapporterats in några fall i vårt län, skriver smittskyddsläkare Malin Bengnér i ett mejl till JP/Jnytt.