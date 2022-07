Nyligen beslutade ett enigt kommunfullmäktige att framtiden för möjligheten att lämna in medborgarförslag ska utredas. Redan nu meddelar dock Johan Malm (C), som också sitter som ordförande i kommunfullmäktige, att Centerpartiet tycker att möjligheten att lämna in medborgarförslag ska behållas.