Boende vid Citytorget: ”Väktare hade varit ett bra komplement”

Boende i området som tidningen talat med vill vara anonyma, och ger en bild av att situationen blivit allt värre vid torget de senaste fem åren. Dock blev det bättre och tystare under kvällstid under det senaste året, för att sedan åter försämras de senaste månaderna. De boende säger att de kontaktat polisen med tips om en mängd olika företeelser knutna till torget under kvällar och helger de senaste åren.