Oklart vad som stulits i ”truck-rånet” mot järnhandeln i Smålandsstenar – kan finnas koppling till inbrottet i Gnosjö: ”Ungefär samma modus i inbrotten”

Strax innan klockan 01 under natten mot lördagen larmades polis och väktare till en järnhandel på Balkvägen i Smålandsstenar. Strax efter att polis anlänt till platsen kunde man konstatera att okända gärningspersoner kört in en truck i butikens gavel, men att ingen misstänkt person fanns kvar på platsen. Platsen var under morgonen avspärrad på en kriminalteknisk undersökning.