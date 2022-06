Här flödade fantasin: ”Det är ju detta jag vill göra”

— Det känns väldigt bra att kunna vända sig till allmänheten igen. Under coronapandemin hade vi bara utställning för oss på skolan, så detta blir lite av en nystart, säger läraren Julia Högberg.

De kommer från hela landet, eleverna på Textilakademins grund- och påbyggnadsår. Vissa ser det som ett första steg på en kommande karriär inom textilindustrin, andra har valt att gå utbildningen som en del av en personlig utveckling. Gemensamt för de 20 eleverna är kärleken till textil och skapande. I Folkhögskolans aula visar de upp vad de har gjort under året som gått.

— Jag har lärt mig väldigt mycket under den här utbildningen och fått upp ögonen för annat än bara sömnad. Till exempel har jag lärt mig att virka och väva, säger Tilde Ritosa från Falkenberg och hänger upp ett band av gröna garnblommor.

Rebecka Holzner från Stenungsund var på väg att bli logoped när hon insåg att det var bakom symaskinen hon hörde hemma. Nu har hon snart avslutat andra året på Textilakademin och i hennes monter tronar bland annat en färgsprakande kappa i gult, oranget och grått.

— I tvåan får man fokusera på mer specifika saker efter egen design. Själv har jag valt att ha med så många detaljer som möjligt i mina kläder, more is more, säger hon och skrattar.