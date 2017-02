I höstas gjorde Torghuset och Biograf Klämman satsningen BioNio, där man riktar sig till ungdomar. Tanken är att locka ungdomar med filmer som de ska få vara med och välja och även göra det möjligt att ta en fika på bion innan filmen. Men intresset var inte riktigt vad man hade hoppats på.

– Det var 10-15 stycken på de första föreställningarna. Det är väl helt ok, men man vill ju att det ska vimla av ungdomar, säger Anette Josefsson, föreståndare på Torghuset.

Men de ger inte upp för det.

– Vi har bestämt oss för att vi ska satsa vidare på det här, även om vi sliter lite med att nå ut till ungdomarna. Bion här går jättebra, så det är inte det, utan att vi vill förstärka. Man vill ju att det ska fylla på hela tiden, att det ska finnas ett intresse för film på bio bland ungdomar.

Det man gör nu är att byta dag från fredag till lördag, eftersom det visade sig att flera av kyrkorna har aktiviteter på fredagar. Den 25 februari kör man vårens första BioNiokväll med filmen The space between us. Framöver hoppas man på att kunna ta hjälp av fritidsgårdar och föreningar.

– Det är ett jättejobb. Man flyter lite i motvind, men samtidigt är idén så pass bra så vi måste hitta vägar att lösa det.

Förutom BioNio satsar Klämman i vår också på musikal i form av den inspelade musikalen Newis. Dessutom arrangerar de en egen Oscarsgala i mars.