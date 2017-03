Södra kvalserien till Hockeyettan

Värnamo-Mjölby 4-5 e. sd. (1-1, 1-1, 2-2, 0-1)

Värnamo har hittills under säsongen varit starka i slutet av matcherna. Bland annat plockade man in ett underläge borta mot Kalmar tidigare under kvalet.

Mot Mjölby under onsdagen hämtade man in ett underläge återigen.

Man tog visserligen ledningen i den första perioden genom Victor Koppelo och hade 2-2 efter den andra akten där Pierré Nilsson-Grans satte andra målet.

Men i den tredje så tog Mjölby taktpinnen och med fem och en halv minut kvar satte man 2-4.

Men Värnamo vägrade ge sig. 3-4 kom med tre minuter kvar, ännu en gång av Nilsson-Grans, och med utplockad målvakt och åtta sekunder kvar av den tredje perioden så lyckades man få in kvitteringen där Ted Nilsson höll sig framme.

Det tog dock en stund innan det blev godkänt då domarna diskuterade om det var en målvaktsinterference eller inte. Men mål blev det dömt.

Matchen gick till förlängning där Mjölby dock var starkare och avgjorde via Marcus Schelin.

VN har sökt tränaren Anders Karlsson utan att lyckas.