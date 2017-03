Upp emot 10–15 centimeter snö föll över länet natten till måndagen, och ytterligare flingor har kommit på flera håll sedan dess. Alldeles lagom till att många av oss börjat längta ordentligt efter ta på oss vita gympadojor och solglasögon och dricka kaffe på uteserveringar...

Men nu väntar några dagar med mildare väder, meddelar SMHI.

— Under onsdagskvällen och natten väntas snöfall men det övergår i regn och avtar troligen under morgontimmarna, även om det kan vara lite lätt regn och molnigt också under dagen. Men temperaturen stiger till 3–4 plusgrader på torsdagen så det blir verkligen ett skifte i vädret nu, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

Under fredag och lördag verkar vi få njuta av solsken.

— Det ser ut som det blir en period med högtrycksbetonat väder och goda solchanser mitt på dagen under fredag och lördag. Då kommer det nog att vara ganska vårlikt och skönt ute, säger Charlotta Eriksson.

Enligt SMHI:s tiodygnsprognos kan det bli uppåt 5–6 plusgrader under dagtid den närmaste veckan i Småland. Regnet och plusgraderna kommer troligtvis att tära på snötäcket. Men på nätterna kommer temperaturerna fortfarande krypa ner till minusgrader så det är inte omöjligt att det fryser på och blir halt under nätterna och morgonen.

— Det är mildare väder än vad vi haft de senaste dagarna. Men det går ner på minus ganska många nätter så skulle det falla nederbörd så är det möjligt att det kommer som snö, säger Charlotta Eriksson.