Tränaren Anders Karlsson tror inte att han varit med om en tajtare tabell där avståndet mellan tvåan och sexan är två poäng och ner till sjuan, under strecket, skiljer det ytterligare två poäng.

— Det är det säkert. Det är mycket nerver som kan spela en ett spratt, säger han.

Mot Ulricehamn var prestationen av det sämre slaget.

— Vi var inte här i dag. Jag vette fan var vi var. Jag försökte skälla och vara elak men de funkade inte heller, säger han.

— Vi hade inte rätt fokus. Men det känns som att matcherna mot Ulricehamn blir likadan varje gång. Den som tar ledningen vinner matchen.

Och det var hemmalaget som tog ledningen i den första periodne med både 1-0 och 2-0 inom loppet av 25 sekunder.

— Vi har inte spelat lika disciplinerat på bortaplan som innan jul. Då var vi ju snuskigt bra borta. Men det är "one of those days". Vi har tre i virket och tre frilägen.

Målet för Värnamo satte Victor Koppelo och det betydde 2-1. Men det var det närmsta man kom.

Karlsson väljer att, trots förlusten lyfta fram rutinerade pjäser som Alexander Heiel, Marcus Bengtsson och Johan Hjalmarsson.

Men också fjärdelinan bestående av juniorerna Sebastian Josefsson, Martin Mörck och Joakim Jonsson.

— Jag tycker om det jag ser där. Det finns framtid i de här killarna. De är orädda och har rätt fokus när de kommer in och kör.