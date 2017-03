Fakta: Claessons bästa elva

Värnamo Nyheter bad Martin Claesson att ta ut en startelva med de bästa spelarna han spelat med - efter personligt tycke såklart. Här är den, enligt 4-4-2-modell, med motiveringar till varje spelare.

Målvakt: Björn Åkesson

Motivering: Jag har nästan bara haft en målvakt i mitt liv, haha. Han är en fantastisk målvakt. Hans största styrka var att läsa skotten. Han låg där innan man har skjutit. Det var ingen idé att försöka lura honom, han gick inte på den. Hade han varit lite längre gått väldigt långt.

Vänsterback: Niklas Hult

Motivering: Spelade inte jättemycket med Niklas. Väldigt speedig kombinerad med teknik. Var ofta med vid straffpunkten och avslutade anfallen, när han väggade sig i genom.

Mittback: Joseph Baffo

Motivering: Väldigt fysiskt duktig. Springer exakt så fort som han behöver men det är ingen som springer snabbare. Läser spelet väldigt bra.

Mittback: Loret Sadiku

Motivering: Väldigt passningsskicklig spelare. Väldigt bra spelförståelse. Har det mesta, bra löpkapacitet.

Högerback: Markus Jonsson

Motivering: Gammal Österprofil. Tog straffarna, och missade aldrig. Ikon i AIK, Kallades för Mr 100 procent där. Gick till Grekland, slutade i Norge. Väldigt bra person och duktig spelare.

Vänstermittfältare: Simon Thern

Motivering: Inte en spelare som vill vara på kanten men får en fri roll. Simon gillar att attackera, utmanar gärna. Väldigt finurlig. Vinnarskalle, riktigt tjurig om han inte vinner. Perfekt att ha en sån i laget.

Central mittfältare: Viktor Claesson

Motivering: Min bror. Roligt att ha spelat med honom, skiljer ändå nio år mellan oss. Väldigt funktionell teknik ihop med väldigt bra spelförståelse.

Central mittfältare: Issam Jebali

Motivering: Fantastiskt fysik som många inte tänker på. Har en fantastisk teknik också. Gillar att göra det lilla extra för publiken. Svår att ta bollen av.

Högermittfältare: Pavel Zavadil

Motivering: Österkille som spelat Champions League med Sparta Prag. Fantastisk teknik. Högerfot i klass med Johan Svahn. Riktig "regista", en stjärna.

Anfallare: Pär Cederqvist

Motivering: Spelat tillsammans under tre sejourer. Var som bäst innan han gick till Djurgården. Han gjorde mål på allt, ett riktigt djur på topp. Kommer ihåg Halmstad låg i Allsvenskan, vi mötte de i en träningsmatch. Han underhöll hela backlinjen själv under den matchen. Imponerande att han år efter år matar in sina mål. Jättebra fysik i hop med bra skott. Bra lagspelare.

Anfallare: Mohamed Bangura

Motivering: Spelade tillsammans under en vår det året vi gick upp. Han var faktiskt bara här i tre-fyra månader. Lämnade i juli. Kunde lätt ha gjort 25 mål den våren. Han gjorde 12-13 mål. Han gjorde några fantastiska mål. Väldigt duktig fysisk spelare. Väldigt stark i kroppen.

Tränare: Jonas Thern

Motivering: Väldigt duktig coach med att få in självförtroende i spelarna och en riktig fotbollshjärna. Väldigt rolig person där det viktigaste i hans ledarskap är glädje.