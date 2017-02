Jag pratar naturligtvis om premiären av årets upplaga av Melodifestivalen. Programmet som vi älskar att hata och hatar att älska.

Melodifestivalen är Sveriges mest sedda tv-program. Ändå är det förvånansvärt få som vågar erkänna att de faktiskt tittar. TV:n stod på när jag var på fest hos en kompis brukar det heta. Nåde den som råkar erkänna att man faktiskt hade ögonen på skärmen under programmets alla 90 minuter. Och att man kanske till och med diggade lite med huvudet.

Här har ni i alla fall en som inte skäms för sin passion. Även om den inte är lika stark som när nioåriga Sara av ren ilska smällde igen dörren till sitt rum när Roger Pontare tog hem segern 2000. I Eurovision Song Contest samma år blev reaktionen densamma när danska Olsen Brothers vann framför den norska poptrion Charmed som framförde en låt som var mycket mer tilltalande för en nioåring än Fly on the wings of love.

Men Melodifestivalen fortsätter att hålla mig i ett fast grepp. Premiären finns uppskriven i kalendern och förväntningarna skruvas upp på hur årets säsong kommer att bli. Mönstret ser ungefär likadant ut varje år. Första deltävlingen blir tyvärr ofta en besvikelse. Dels står mina egna krav och förhoppningar i vägen, dels är programledarna och övriga produktionen ännu inte varma i kläderna. Men medan veckorna går blir det en allt mer behaglig upplevelse. När det blir dags för andra chansen händer det att jag till och med röstar. Lagom till finalen kan jag nynna till de flesta refrängerna och kanske till och med lägger till någon låt i min Spotify-lista. Hur hände det?

Jag tror att det handlar om att ställa om och påminna sig själv om vad det faktiskt handlar om. Nej, det är inte Sveriges artistelit som ställer sig på scenen och framför ett treminutersbidrag. Vi kommer inte se Zara Larsson eller Tove Lo i det här formatet inom den närmsta tiden.

Man får ta det för vad det är. Det är inte speciellt hög kvalitet på musiken. Däremot är det en språngbräda för mer okända artister som får smaka branschen. I vilken genre man vill. I vilka andra forum eller tv-program har vi den möjligheten, där man samtidigt inte tvingas sälja sin själ till ett produktionsbolag?

Nej, jag tycker att vi alla med gott samvete kan sätta oss i soffan ikväll. Och om du nu skulle råka gilla vad du hör så stannar din hemlighet hos mig.