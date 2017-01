Unik Beatlesskiva från Värnamo

Historien om hur en låt med tidernas mest kända popgrupp The Beatles hamnade på en vinylskiva från Värnamo låter som en skröna men är verklighet.

Det började 1961 när det som skulle bli The Beatles bodde och spelade i Hamburg i Tyskland. Bland annat kompade de artisten Tony Sheridan. Det året spelade de själva också in egna låter, bland annat klassikern "Ain´t She Sweet" med John Lennon vid mikrofonen.

Värnamo konfektion

I Värnamo fanns en idérik och framgångsrik förtagare vid namn Karl-Gustaf Danås.

Han drev företaget Värnamo konfektion som var en stor arbetsplats med flera 100 anställda på Jönköpingsvägen där den så kallade "Knäppfabriken" i dag ligger.

Ungdomssatsning

— Min storebror var väldigt framåt, minns Ove Danås.

Värnamo konfektion hade börjat med kläder för vuxna men övergick till att satsa på kläder åt barn och framförallt tonåringar.

— Senare på 1960-talet kom ju ungdomsvågen, men Karl-Gustaf var tidigt ute.

För att göra reklam för kläderna gav företaget ut en särskild ungdomstidning, "Tonårston", och även en serie så kallade grammofonskivor.

— Det var flera av den tidens kända svenska artister, bland andra Lars Lönndahl och Östen Warnebring, berättar Ove Danås.

Och så alltså The Beatles på baksidan med Warnebrings egna låt "Lucky Stuff" på framsidan. "Lucky Stuff" var Värnamo konfektions signaturmelodi för sin tonårskollektion. Materialet i kläderna var i ett nytt lätt laminerad material av bomullsgabardin.

Beatles-kännare

En som är bekant med skivan är Beatles-kännaren Jonas Rydin i Värnamo.

— Man kan tycka det är märkligt att ett företag i Värnamo kunde ge ut en reklamskiva med The Beatles. Men för det första var gruppen okänd i Sverige vid den tiden. Vidare är inspelningen en cover och inte deras egen låt, förklarar han.

Det var nog inte så svårt att få rättigheterna till låten tror Jonas Rydin.

Värdefull?

Är den då värdefull? Vad kan experterna på Svt:s Antikrundan tänkas värdera skivan till?

Skivan finns i två vinylfärger: röd och svart. Den sistnämnda tycks mest värdefull, åtminstone enligt olika auktionssajter. På en sajt säljs den svarta varianten för 4 500 kronor, och då har den ändå en del repor.

— Allt med The Beatles är värdefullt. Men att värdera en skiva är inte enkelt. Det handlar också om i vilket skick den är, om fodralet är helt med mera, säger Jonas Rydin.

Vad experterna på Antikrundan kan tänkas komma fram till vill han inte spekulera i.