Uddamålsförlust för Bosna IF mot Alvesta Fotboll En tajt match slutade till slut med förlust för Bosna IF, som föll på hemmaplan i division 4 Småland västra mot Alvesta på fredagen. 1-2 (0-0) slutade matchen. Båda lagen har haft en tuff start på säsongen. Bosna IF har bara tre poäng och Alvesta har tre poäng efter tre spelade matcher.