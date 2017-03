Allsvenskan

Anderstorp–VästeråsIrsta 23–28 (11–13)

ASK går nu in i en viktig period med flera matcher mot bottenkonkurrenterna. Under söndagen ställdes de mot en av dem när VästeråsIrsta kom på besök.

Den första halvan av matchen var väldigt jämn målmässigt där först ASK tog ledningen men efter lite mer än en kvart fick finna sig i att vara det jagande laget. Halvtidssiffrorna var 13–11 i bortalagets favör och det var nog många som väntade sig en spännande andra akt av matchen.

ASK fick dock en långt ifrån bra start på halvleken och VästeråsIrsta kunde på mindre än fem minuter utöka sin ledning till sex bollar. Hemmalaget kunde därefter aldrig hitta tillbaka in i matchen och förlorade tillslut med 23–28. Bäste målskytt i hemmalaget blev Gabriel Gegerfelt med sex baljor.

I och med söndagens resultat är ASK fortfarande kvar på jumboplatsen. Något positivt som ASK dock kan ta med från helgen var att de två lagen som ligger över dem i tabellen Tumba och Drott båda förlorade sina matcher. Endast en poäng skiljer nu lagen emellan. Om två veckor ställs ASK mot Drott i Anderstorp för att omgången efter möta Tumba på bortaplan. Med andra ord kan vi se fram emot en dramatisk bottenstrid av handbollsallsvenskan.