Det är nu "slutspelet", som Hiljemark själv kallar det, börjar för Anderstorps SK.

På söndag ställs man mot Drott i en ångestmatch av stor karaktär.

Seger och man är fortfarande med i racet om kvalplatsen.

Fakta: Slutkampen 12. Drott, -96, 11 poäng. Återstående matcher: Anderstorp (B), Tyresö (H), Helsingborg .. Fakta: Slutkampen 12. Drott, -96, 11 poäng. Återstående matcher: Anderstorp (B), Tyresö (H), Helsingborg (B). 13. Tumba, -112, 11 poäng. Återstående matcher: Rimbo (B), Anderstorp (H), Varberg (B). 14. Anderstorp, -108, 8 poäng. Återstående matcher: Drott (H), Tumba (B), Lindesberg (H).

Förlust och man är degraderade till division ett efter bara en säsong i näst högsta serien.

— Förlorar vi så är det bara att börja köra försäsong på måndag, säger Hiljemark som verkar osedvanligt lugn inför matchen.

— Om Drott åker ur är det en katastrof för dem. Men för oss är det ingen katastrof om det skulle bli så. Föreningen jobbar redan nu med en långsiktig plan. Men sen ska vi givetvis försöka hålla oss kvar via kval och det har vi fortfarande chans på, säger han.

Men för att ta en seger krävs både ett bra anfalls- och försvarsspel. Något som har varit en bristvara den senaste tiden.

— Vi är ju extremt sårbara när vi inte får till försvarsspelet. Vi måste ha det för att det ger oss trygghet och vi kan våga lite mer framåt.

Och just anfallsspelet behöver definitivt förbättras sedan senaste matchen mot Hallby.

— Vi behöver ju sätta våra lägen. Vi har missat på tok för mycket lägen de sista matcherna. Vi får bra chanser men vi gör inte mål, säger han.

Läget hade kunnat vara bättre för ASK som har tre poäng upp till just Drott på kvalplatsen. För när ASK förlorade mot Hallby förra veckan så lyckades Drott slå Rimbo och Tumba slog Lindesberg något överraskande.

— Men vi tog en poäng av Amo och det var ingen som förväntade sig det. Det får man räkna med. Men det kommer krävas en seger från vår sida nu.

Till matchen saknas Niklas Johansson. I övrigt har Hiljemark en full trupp att disponera över.