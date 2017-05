Gnosjö IF: Viktor Lidh (mv) ..

Målen, Gnosjö IF: Linus Hägg.

Gnosjö IF–Götene IF 1–3 (1–2)

Matchfakta

Gnosjö IF: Viktor Lidh (mv) – Filip Lindström, Filip Magnusson (K), Philip Hultegård, Rasmus Högberg (ut 80) – Adis Porovic, Ray DeLeon, Marcus Salomonsson (ut 65), Eki Sjerotanovic, Linus Hägg (ut 75)– Behar Ferizi.

Ersättare: Viktor Nyström (in 65), Oliver Park (in 75), Ivan Zuna (in 80).