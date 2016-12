Trafikolycka i Värnamo

Larmet kom in klockan 15.38. En man blev påkörd av en personbil när han korsade vägen via ett övergångsställe i närheten av Ica Kvantum. Mannen var vid medvetande när räddningstjänsten kom till platsen och fördes därefter med ambulans till sjukhus. Under räddningsarbetet bildades bilköer då olyckan skedde vid rondellen på Malmövägen. Räddningstjänsten i Värnamo har lämnat platsen och trafiken ska flyta på som vanligt.