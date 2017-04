En 91-årig kvinna har varit försvunnen sedan 23-tiden i onsdags kväll. Anhöriga larmade polisen efter att kvinnan inte hade återvänt efter att ha besökt kyrkogården i Hestra.

Polisen har under torsdagen genomfört stora sökinsatser i Hestratrakten med bland annat en helikopter. Polisen uppger att de fått in flera trovärdiga iakttagelser från personer som uppgett att de under dagen sett kvinnans bil – en mörkblå Ford.