Efter att ha jobbat i snart två dygn har polisen kunnat säkerställa identiteten på de fyra offren. Polisen uppger att av respekt till de anhöriga vill de inte lämna ut fler uppgifter om de avlidna.

Dessa uppgifter framkom under en presskonferens som polisen höll vid halv ett under söndagseftermiddagen. Andra uppgifter som framkom var att cirka 500 personer har tagits in för förhör och just nu sitter fem stycken fortsatt frihetsberövade i samband med utredningsarbetet. De kunde även säga att den misstänkte mannen som sitter anhållen för dådet har på sina sociala medier visat sympatier med extremistiska organisationer.