Rykten om intresserade köpare har fått kommunen att lägga ut Marieholms skola för försäljning igen. Större delen av byggnaden har stått tom sedan skolan las ner.

– Vi har fått signaler på att det finns intressenter för byggnaden. Det har viskats lite i öronen att det kan finnas någon som är intresserad och vill lämna ett anbud, säger Lennart Hermansson, teknik– och fritidschef.

Ett krav på köparen är att den övertar hyreskontraktet för en förskola som använder ungefär en tredjedel av ytan i fastigheten. Resten av lokalerna är fria att användas till något annat. Men för att anpassa lokalerna till något nytt krävs att de byggs om.

– Det har inte slagits i en spik där sedan skolan las ner. Det är bara förskolan man har tittat till, säger Lennart Hermansson.

Har ni fått några bud ännu?

– Vi har inte fått in något ännu, men det är ytterligare några veckor kvar innan man ska lämna in anbuden. Får vi in något så får vi det de sista dagarna, så brukar det alltid vara.

Det är inte första gången skolan ligger ute för försäljning. Efter rykten om intresserade köpare annonserade kommunen att skolan var till salu för tre år sedan, men när svarstiden hade gått ut hade inte ett enda svar kommit in.

Räknar du med att få in något anbud den här gången?

– Det hoppas jag att vi får, men jag räknar inte med det.