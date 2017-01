Det är en möjlighet för småbarnsföräldrar att gå på bio tillsammans med sitt barn som Wernamo Filmstudo har återskapat. Konceptet barnvagnsbio testade man redan för 15 år sedan och det blev succé. Vid nypremiären på tisdagen hade Kjell-Åke Nordahl och Brendan Holden från föreningen laddat upp med blöjor, våtservetter och dricka vid entrén till biosalongen i Cupolen.

– Vi har fått tips om att man kan bli törstig när man ammar, säger Brendan Holden, kassör i föreningen.

Inga föräldrar

Men till premiären dök inga småbarnsföräldrar upp.

– Vi är inte så förvånade över det eftersom vi inte har marknadsfört oss så mycket, säger Kjell-Åke Nordahl och fortsätter:

– Vi kommer att fortsätta att sprida detta och hoppas på att det kommer fler nästa gång.

Lägre ljud

Det som skiljer sig mot de vanliga föreställningarna när Wernamo Filmstudio visar film är att ljudet är något lägre och att det är lite mer belysning i salongen för att föräldrarna ska kunna se sina barn.

Det är samma filmer som visas under barnvagnsbion som under föreningens ordinarie bioprogram. Under premiären var det tänkt att den isländska filmen Män och får skulle visas.