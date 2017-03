Läs mer: Claesson målskytt i svenskmötet

Att IFK Värnamoprodukten har fått en bra start i sin nya klubb Krasnodar kan man lugnt säga. Efter att ha nätat redan i debuten så har Claesson fortsatt att ösa in poäng. Under måndagskvällen skrev han återigen in sig i poängprotokollet när han i den 64:e minuten spelade fram till Sverigebekantingen Wanderssons avgörande 2–1-mål.

Claessons assist var hans andra så här långt i Krassnodar. Han har dessutom gjort fyra mål och står därmed på sex poäng under sina inledande sju matcher i klubben.