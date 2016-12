Storbanken har tekniska problem

Inloggningsbekymren på Swedbanks internetbank började redan på tisdagen. På onsdagen hade banken fortfarande inte lyckats lösa de tekniska problemen. Det tekniska strulet med tjänsten gäller för hela landet, men bara för korta stunder.

- Vi ser, precis som under tisdagen, att Swedbanks internetbank i mobilen och på datorn går ned under kortare perioder. Under dessa "dippar" kan inte våra kunder logga in, säger Claes Warrén.

Man vet fortfarande inte vad som är grundorsaken till inloggningssvårigheterna men från Swedbanks håll är man tydliga med att man jobbar för fullt för att lösa det tekniska strulet. Under tiden råder Claes Warrén bankens kunder att fortsätta försöka logga in om man skulle uppleva svårigheter med tjänsterna. För tillfället vet man inte när inloggningssvårigheterna kommer vara lösta.