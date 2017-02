Läs mer: Sophill hoppas bli en ny Avicii

När undertecknad försöker att nå Sophill, alias Philip Svensson, på måndagsmorgonen är mobilen avstängd. Efter helgens stora gig i Amsterdam krävs en lång sovmorgon.

För första gången spelade han utomlands och premiären blev på festivalen Trance Nation i Amsterdam som lockade 5000 personer. Efter att ha varit vaken i tjugotvå timmar var det Sophills tur att äntra scenen.

Nervöst

— Jag var skitnervös. Det var till och med svårt att trycka på play-knappen. Men adrenalinet kickar ju igång ganska hårt så det var riktigt mäktigt, säger han.

Den 16 januari släppte han låten "We had the world" som hittills har hunnit få över 50 000 spelningar på Spotify med en remix inräknad. Spotify själva har lagt in den som rekommenderad låt i sina egna listor i hela Norden och låten har även kommit in på listan "Spotify music friday".

— Med tanke på att listorna har väldigt många följare så känns det kul att Spotify själva har lagt in den där, säger han.

Ska producera mer

För att kunna leva på musiken tror Sophill att de internationella spelningarna är framgångsreceptet.

— Att bli känd i Sverige är lite som att stå på knä istället för att sträcka på sig. Det är viktigt att komma ut och få fler spelningar utomlands och att producera mer musik så att man får fler spelningar och kan bygga upp ett varumärke, berättar 19-åringen.

Inför framtiden har han stora mål. Han drömmer om att kunna leva på musiken och att få spela på de största scenerna på festivaler som Tomorrowland eller Ultra Music Festival.

Lovordad

Men han resonerar att man måste ta ett steg i taget. Och i Amsterdam kan vi nog räkna med att få se honom spela igen, inom en snar framtid.

— Ägaren av Trance Nation kom fram efter spelningen och sa att han tyckte att jag var väldigt bra och att jag kommer att få spela mer i Amsterdam. Det känns väldigt kul, avslutar han.