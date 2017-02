Solceller har funnits i Sverige i många år, men på senare tid har det blivit mer vanligt att bygga anläggningar med solceller på hustaken. Det är solens ljus som omvandlas till el.

Fakta: Solceller Fakta från Energimyndigheten: "Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt. De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på runt 15 procent. Det innebär att 15 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, medan resten reflekteras eller blir till värme."

– Generellt så ser vi en stor ökning de senaste åren. Nu finns det också en möjlighet att via Värnamo kommuns webbsida gå in på en så kallad solkarta och se hur mycket solenergi du får om du sätter solceller just på ditt tak, säger Henric Davidsson.

– Vi märker av ett större intresse för solceller, både bland villaägare och företag. På solkartan går det dessutom att kolla olika ytor och färgkoder.

En solcellsanläggning är en bra investering för framtiden. Den betalar sig inom fem till åtta år för en villaägare. Det berättar Davidsson för tidningen.

– Det finns också ett solcellsstöd att söka hos Länsstyrelsen. Även hos företag och större på anläggningar är solceller en bra investering. Det ser vi bland annat på Linnebergs äldreboende här i Värnamo. Och hos ett företag är det perfekt att försörja en luftkonditionering genom solceller.

– Jag tror att intresset kommer att bli ännu större framöver, bland annat beroende på osäkerheten med elpriserna. En solcellsanläggning håller utan vidare i 20–30 år.

De som kontaktar dig, vad brukar de fråga om?

– Det är mycket om hur det går till att installera, hur mycket det kostar och liknande frågor. Men jag rekommenderar som sagt alla som är intresserade av solceller att gå in på kommunens solkarta, så har man lite mer att utgå ifrån, säger Henric Davidsson.