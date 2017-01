SMHI varnar för plötslig ishalka

SMHI klass 1-varnar för plötslig ishalka på flera håll i landet. Bland annat kan det bli halt i Jönköpings län.

Redan under måndagen kunde vi berätta att den milda julhelgen vi haft bakom oss i veckan skulle bytas ut mot betydligt kallar temperaturer, samt att det skulle finnas risk för snö och regnbyar.

— Det är svårt att säga exakt var det kommer regna och snöa, sa Marie Staerk som är meteorolog på SMHI då.

SMHI meddelande på sin hemsida under tisdagen att det under tisdagseftermiddagen kan komma regn eller blötsnö på de kalla vägbanorna, vilket ger en risk för ishalka direkt. Men framemot kvällen och natten så väntas ishalkan förvärras.

— Fram emot kvällen och natten så kommer det klarna upp och då sjunker temperaturerna ytterligare. Det innebär att det som inte frusit till under eftermiddagen kan göra det riktigt snabbt under kvällen och natten, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

— Det gäller att köra väldigt försiktigt om man ger sig ut på vägarna under eftermiddagen, tillägger hon.

Inte säkert att andas ut

Även om kommunen kan ha halkbekämpat många vägar till onsdagsmorgonen, så höjer Alexandra Ohlsson ett varningens finger att vädret kan ställa till det även då.

— Det kommer ju klarna upp under natten, men under morgonen så kommer vi har nya, mer lokala byar av snö och regn som drar in, och då kan detta i sin tur lägga sig på vägbanorna och frysa till. Det kommer att råda vinterväglag under morgonen, säger Alexandra Ohlsson.