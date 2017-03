Vädermässigt befinner vi oss just nu i ett mellanläge av vinter och vår.

I Jönköpings län och i större delarna av södra Sverige har SMHI utfärdat en klass 1-varning för gräsbränder. Det råder inte något förbud mot att elda utomhus, men SMHI uppmanar till stor försiktighet.

– Nu när det även är väldigt blåsigt så finns det stora risker att en eld kan sprida sig, säger Eva Strandberg.

Klass 1-varningen gällde under onsdagen i stort sett hela södra Sverige. Under torsdagen gäller den från Uppsala län i norr ner till Blekinge i söder. I de västra delarna av Götaland, bland annat västra delarna av Jönköpings län, har varningen hävts under torsdagen.

Men troligt är att risken för gräsbränder i Jönköpings län kommer att vara något högre en tid. Dock kan regn eller annan nederbörd snabbt förändra prognosen. När det börjar bli vår på allvar blir det per automatik mindre risker för gräsbränder.

– När nytt grönt gräs växer upp kan man säga att faran är överstökad, säger Eva Strandberg.