Calle Bergstedt inledde förra säsongen i Gnosjö IF i division tre. Men efter bara ett par matcher så återvände han till Gislaveds IS och tryckte där in 17 mål och blev trea i elitfyrans skytteliga.

Nu lämnar han Gislaved för spel i division tre-klubben Tord.

– Det är en anfallare som under ett antal år har producerat tvåsiffrigt i skytteligan, han vet var målet är beläget. Han har i alla fall historiken och har visat att han kan göra mål. Han har tränat med oss under vintern och visat upp jättegoda egenskaper, säger Johan Hallenborg i Tords fotbollskommitté till Jnytt.

Nytt hos Anderstorp är att de har signat upp Emir Cosic samt värvat Darko Mladenovic från Bosna och Lars Fällgren från Burseryd.