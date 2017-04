SOS uppger att räddningsstyrkor har skickats från Gislaved, Reftele, Smålandsstenar och Bredaryd.

– Omkring 25 stycken brandmän jobbar just nu med att ringa in branden som sker en bit från vägen. Det är en grusväg här från vilken vi får bära in slangar och annan utrustning i skogen, säger Johan Rönnmark, brandingenjör i beredskap på platsen.

– Just nu har vi inte kontroll på branden som utgörs av både öppna lågor och glödande områden. Om en timme vet vi förmodligen mer. Behöver vi kan det bli aktuellt att kalla in en helikopter som understöd, i så fall från Försvarsmakten, fortsätter Johan Rönnmark.

Även polis kallades till platsen för att eventuellt hjälpa till vid behov. Strax efter klockan 15 på tisdagen kunde konstateras att det inte fanns någon misstanke om brott och att räddningsledaren på plats inte behövde polisens assistans.

Johan Rönnmark:

– Vad jag erfar är det inte någon fara för de hus som finns i området. Men som sagt, om en timme vet vi nog mer. Det blåser en del på platsen, men vinden kantrar åt olika håll då och då vilket förstås är bättre, säger han.

Larmet kom vid klockan 13.45 på tisdagen.

FOTNOT: Texten uppdateras.