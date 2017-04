Under onsdagskvällen anlände en svårt sjuk man i taxi till Landvetters flygplats utanför Göteborg. Beställaren av taxin var medborgarförvaltningen i Värnamo kommun som även försett mannen med flygbiljett hos ett lågprisbolag och 20 euro till mat under resan. Enligt uppgift till tidningen var mannen vid ankomsten till flygplatsen i så dåligt skick att han varken kunde stå eller prata. Dessutom hade han blöja på sig som behövde bytas men det klarade han förstås inte av på egen hand. Strax innan avresa tyckte personal på plats att mannen såg annorlunda ut och andades konstigt. Man tillkallade ambulans, ambulanspersonalen kopplade upp mannen och kunde konstatera att han led av syrebrist i hjärtat och med all sannolikhet skulle han inte ha klarat av den långa resan hem till Sofia med två mellanlandningar.

Stoppade mannens hemresa

På Landvetter är upprördheten stor över att Värnamo kommun har skickat iväg den svårt sjuka mannen.

– Jag har under mina 16 år här på Landvetter inte varit med om någonting liknande, säger den flygplatsanställda som slutligen tog beslutet att mannen inte skulle få resa iväg.

Hon beklagar att medborgarförvaltningen inte hörde av sig innan de satte mannen i en taxi från Värnamo.

– Då hade jag sagt till dem att det inte är någon idé att han kommer hit.

Britt-Marie Södervall, biträdande chef för medborgarförvaltningen, tycker dock att de har handlat helt korrekt utifrån de förutsättningarna de fått och den information som ansvarig läkare gav dem. Enligt Britt-Marie Södervall så fick man på medborgarförvaltningen beskedet under onsdagen att mannen, som inte har uppehållstillstånd i Sverige, var färdigbehandlad efter tre veckor på Värnamo sjukhus.

– En stund senare kom man med mannen i rullstol till medborgarförvaltningens reception, satte honom i en stol och lämnade sedan med rullstolen, berättar hon.

Det här satte igång en febril aktivitet inom förvaltningen. Migrationsverket kopplades bland annat in men eftersom mannen uttryckligen sagt att han ville hem så var han inte deras huvudbry, utan ansvaret föll istället på Värnamo kommun eftersom det var här han hade vistats i åtminstone tre veckor.

Välkomnar polisanmälan

En kontakt togs även med ansvarig läkare för att höra efter om möjligheterna att skicka hem mannen, eftersom det var det han önskade, och enligt Britt-Marie Södervall fick de då beskedet att buss inte var lämpligt men att läkaren trodde att det borde gå med flyg. Dessutom fick man på medborgarförvaltningen veta att mannen inte var välkommen tillbaka eftersom han ansågs vara färdigbehandlad. Så av den anledningen bokade man en flygbiljett hos ett lågprisbolag som skulle ta mannen från Göteborg till Vilnius och därefter Kiev innan han skulle nå slutdestinationen Sofia.

– Vi ordnade till och med så att han skulle mötas av någon i Sofia, berättar Britt-Marie Södervall och tillägger:

– Vi gjorde det enda rätta i den här situationen.

På Landvetter är man dock inte överens om detta, utan man överväger att göra en polisanmälan.

– Man ska inte behandla en människa på det här viset.

Enligt kvinnan på flygplatsen överväger man en polisanmälan mot Värnamo kommun men det är ingenting som Britt-Marie Södervall oroar sig för, utan hon välkomnar istället en utredning.