Många av barnrättsorganisationen Erikshjälpens second hand-butiker skänkte under lördagen sina dagskassor till svältkatastrofen i Östafrika, däribland butiken i Värnamo.

– Behov finns det ju alltid, men när det är någon extra situation, som översvämning eller svältkatastrof, då gör vi en extrainsats utöver det vanliga arbetet. Behovet är stort, säger butikschefen Katarina Hullfors och berättar att besökarna är positiva till initiativet.

Delar ut mat och vatten

Under en vanlig lördag brukar man få in mellan 50 000 och 55 000 kronor genom försäljningen i Värnamo-butiken. Hela den summan går alltså till insatser i drabbade områden. Bland annat delar Erikshjälpen, via samarbetspartners i Kenya och Sydsudan, ut mat och vatten, förebygger och behandlar undernäring hos barn och bekämpar kolera.

Förutom dagskassan samlar man även in pengar via bössor. Krister Eriksson, som arbetar på Erikshjälpen fem dagar i veckan, står med en bössa bredvid kassorna.

– Detta tycker jag är väldigt bra, berättar han.

Är det lätt att få folk att ge pengar i bössan?

– Nej, tyvärr, det är mycket kort i dag.

Flitig besökare

Margaretha Martasdotter är en återkommande besökare i second hand-butiken.

– Jag är här varje vecka. Jag har svept över butiken och sett vad som finns, säger hon medan hon undersöker ett glasföremål.

Hon tycker att dagens initiativ är bra.

– Detta är ju jättebra givetvis, säger hon.