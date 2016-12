SGoIF jagar keeper – talangläger väntar

Som nyförvärv återfinns följande lirare: Milos Bijelic, från Anderstorp, Egzon Maholli, Halmia (division 1), Jovan Stanojlovic, Skeppshult, Nikita Nilsson, do, Vehbi Maholli, do, Fredrik Albinsson, Reftele, Dennis Good, do, och Erik Mårtensson, do.

– Vi hälsar välkomna till klubben och önskar de spelare som flyttar lycka till. Ni är alltid välkomna tillbaka, säger tränarduon Mattias Svensson och Bengt Pettersson.

Försvinner gör för övrigt Fatmir Seljmani som flyttat till Malmö, Jakob Andersson och Andreas Carlsson, till Hyltebruk, Anes Sejdic och Johan Heiling, Skeppshult, samt Ivan Zuna till Gnosjö i trean.

– Det kan hända mer de närmaste veckorna. Framför allt i jakten på ytterligare en målvakt, som är prioriterad. I januari ska vi sätta truppen definitivt. En mycket stabil och bred sådan som kommer att göra bra ifrån sig 2017, avslutar tränarduon.

Noteras från Smålandsstenar ska också att klubben har tre unga förmågor uttagna till Smålandslaget pojkar 02 – som i mellandagarna spelar mot Östergötland.

Dessa är Filip Gustafsson, Luka Oguni och Otto Wallentin.