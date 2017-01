"SD är väljarnas val"

Mats Green pratar med JP under en paus från ett möte med ledamöterna i civilutskottet där det enligt honom nu finns klara lagförslag för att skynda på bostadsbyggandet i landet.

— Där har regeringen med Miljöpartiet inte lyckats göra mycket. Jag ser ju på vänner och bekanta hur svårt det är att hitta en bostad. Nu ska vi gå in och ändra på det och Anna Kindberg Batra har nämnt just bostadsområdet som ett av de första vi ska gå in på, säger Mats Green.

Att få igenom alliansens förslag kräver stöd ifrån SD. Det har Mats Green inga problem med.

— För mig har det hela tiden handlat om att respektera väljarnas val. Det håller inte i längden att negligera SD och nu ska vi söka stöd hos dem, säger Mats Green.

Utöver bostadsområdet nämner han alliansens krav på mer pengar till försvaret där Moderaterna vill ha ett ökat anslag på 8, 5 miljarder kronor.

— Så länge vi har en gemensam allianslinje kan vi stoppa skadliga skattehöjningar och energiskatter. Vi kommer också att förenkla reglerna för buller och ändra restriktionerna så att det blir lättare att bygga vid järnvägsstationer och centralt. Det finns teknik för det idag. Det här kommer att få enorma konsekvenser för politiken framöver, säger Mats Green.

Får ni med er Centerpartiet och Liberalerna?

— Det här kommer att pröva alliansarbetet. Men jag applåderar det som händer.

Blir det också rörigt i politiken?

— Det är klart att det kommer att förändra. Nu förändrar du inte bara schackpjäserna utan hela schackbrädet, säger Mats Green och beskriver situationen med ytterligare symbolik, nu från det militära området:

— När terrängen inte stämmer överens med kartan går man på terrängen.