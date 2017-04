Sasa Dobric poängräddare för Gislaved IS Fotboll Bredaryd Lannas Emanuel Rinaldo Miller gjorde 1-0 i första halvlek hemma mot Gislaved IS i division 4 Småland västra. I andra halvlek jobbade sig Gislaved IS in i matchen, och kvitterade genom Sasa Dobric. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1-1. Bredaryd Lanna har nu sju poäng och Gislaved IS har fem poäng när båda lagen spelat tre matcher.