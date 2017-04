– Det är ju roligare att sälja än att lägga ner. Vi är 70 plus båda två och det går ju på fel håll, säger Lars Granstrand med ett leende när vi träffar honom och brodern Göran i snickerifabriken.

Intresset för trä har gått i släkten. De äldsta delarna av fabriken byggdes 1936 av deras pappa, Lennart Granstrand, som startade verksamheten med att tillverka fönster. Hans pappa, i sin tur, drev Kyllefors Snickerifabrik utanför Skillingaryd.

– Det var ju ofta så förr, att man gick in i sina föräldrars verksamhet, säger Lars, som tog över snickerifabriken i Gnosjö tillsammans med sin bror på 70-talet.

Ingen familjemedlem vill ta över

Men nu finns det ingen i familjen som vill ta över verksamheten:

– Jag har barn i Växjö och han i Stockholm. De jobbar ju med annat och har kanske sett att vi har jobbat lite för mycket. Men nu tar vi ledigt på fredagar och det tycker jag man kan få i den här åldern, säger Lars.

Totalt har de arbetat omkring 60 år i fabriken, med uppehåll för studier och militärtjänst.

– Det har alltid varit roligt, så vi har inte tröttnat på det. Vi gillar väl trä. Och det har gått bra, annars hade vi lagt ner, säger han och förklarar att företaget aldrig har gått med förlust.

Numera tillverkar man främst kök, men kan också göra specialbeställningar av exempelvis garderober och skåp.

– Just nu gör vi tio skåp med specialmått till Bäckaskolan.

Hoppas att någon vill köpa

Tillverkningen av kök har förändrats mycket under åren. Förr köpte de in virke som de fick låta torka med ångpanna och fanerade skåpluckorna själva. Nu köper de in färdigfanerat virke. De allra flesta vill dessutom ha släta luckor, inte frästa, som var vanligare förr.

– Det är ju enklare och mer lättarbetat att göra kök i dag. Nu vill man ofta ha lådor, inte så mycket luckor. Och nu använder vi oss av datorritningar och CNC-maskiner. Man måste ju hänga med.

Nu hoppas de alltså att någon vill köpa fabriken.

– Vi kan hjälpa dem igång och visa hur maskinerna fungerar, och det går ju att göra annat än kök. Det är roligare att sälja i och med att det finns jobb. Det finns inte så mycket träindustrier i Gnosjö, så vi har mycket att göra och det behövs en sådan industri.