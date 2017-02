Trots att kvarteret Duvan precis blev inflyttningsklar och fler lägenheter är på gång, så verkar inte behovet av lägenheter ha minskat i Värnamo. När Finnvedsbostäder släppte 70 lägenheter i kvarteret Städet för intresseanmälan under fredagen, så fullkomligen vällde det in anmälningar. Under 16 timmar hann man få i snitt tre intressenter till åtminstone 63 av de 70 lägenheterna.

Överväldigade

Förvisso var det flera som anmält intresse till fler än en lägenhet men på Finnvedsbostäder var man ändå överväldigade över intresset.

– Innan vi släppte lägenheterna så hade 145 hört av sig och varit intresserade, berättar marknadschefen Caroline Fagerström.

Det är ändå en bråkdel av de cirka 4 000 i Finnvedsbostäders bostadskö som anses vara aktivt sökande, det vill säga de som någon gång under de senaste 12 månaderna har sökt en bostad. Enligt Caroline Fagerström är läget tufft för de som står utan bostad, en del tränger ihop sig i en liten lägenhet bara för att få tak över huvudet och trots att kvarteret Duvan nyligen blev inflyttningsklart så har man på Finnvedsbostäder inte märkt av någon avmattning.

– Nej, det dröjer nog ett år innan vi ser en effekt av Duvan, tror hon.

Äldre vill sälja

De 70 lägenheterna i kvarteret Städet kommer förstås också att bidra till att trycket på bostadskön lättar men första inflyttning blir inte förrän i november i år och etapp ett blir inte helt klart förrän i april nästa år men redan i juni ska Finnvedsbostäders styrelse avgöra om man ska gå vidare med etapp två, vilket i så fall innebär att gamla Joel Olssons rivs.

Under lördagen var det öppet hus hos Finnvedsbostäder för dem som ville veta mer om kvarteret Städet. Många besökare var äldre som stod i valet och kvalet att sälja sitt hus och flytta till lägenhet.

– Det är jättemånga äldre som funderar på att sälja sina hus och flytta till lägenhet men det är en lång process, konstaterar Caroline.

Vad är det som avgör om man får en lägenhet i Städet? Är det först till kvarn?

– Nej, det är antalet köpoäng som avgör, det vill säga hur länge man stått i kö. I början av mars börjar vi att teckna kontrakt.