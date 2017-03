99,9 miljoner kronor plus är det hittills bästa resultatet i Värnamo kommuns historia. 99,9 miljoner var 72 miljoner mer än under 2015 och mer än dubbelt så stort som man hade budgeterat för under 2016.

Omsorgsnämnden visar exempelvis ett plus på 19 miljoner kronor men anledningen är inte odelat positiv, utan delvis beror det på svårigheterna med att rekrytera personal, vilket bland annat fört med sig att en planerad kompetensutveckling har fått ställas in.

– Det är illa. Personalfrågan och brist på lokaler är två stora saker som försvårar en bra och nödvändig verksamhet, tycker oppositionsrådet Ulla Gradeen (S).

– Men det beror också på att vi riskerade att få betala vite till Inspektionen för vård och omsorg så det fanns 7-8 miljoner avsatt till det, förklarar kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

Nu blev det inget utdömt vite och därmed fick nämnden behålla pengarna.

Medborgarnämnden visar också upp ett rejält plus, 15 miljoner kronor, varav den största delen härrör sig från flyktingmottagandet.

– Medborgarnämnden ska ha all heder och cred för det här. Vi satte inte våra flyktingar hos Bert Karlsson, utan vi tog hand om dem själva, säger Hans-Göran Johansson.

Enligt Hans-Göran Johansson blev det exempelvis billigare att bygga Bron (boende för ensamkommande barn reds. anm.) än att placera dem hos privata HVB-hem. Han tror inte att Migrationsverkets aviserade sänkning av bidraget från 1900 kronor/dygn till 1300 kronor kommer att leda till några bekymmer för Värnamo kommun.

– Vi kommer att klara det också.

Förutom nämndernas plusresultat på nästan 35 miljoner kronor så berodde rekordresultatet även på reavinster vid försäljning av fastigheter (18 miljoner) samt det budgeterade resultatet på 45 miljoner kronor.

Men är det bra att kommunen går så här mycket i vinst? Ska inte pengarna användas till driften?

– Det är jättebra! Ska vi fortsätta att utveckla Värnamo kommun och leva upp till visionen om att bli 40 000 invånare 2035 så måste vi investera och tack vare det här resultatet så slipper vi låna pengar till byggnationer. 100 miljoner kronor räcker bland annat till fyra nya förskolor.

– Visst är det bra med överskott men den största delen har vi ju faktiskt regeringen att tacka för, menar Ulla Gradeen.