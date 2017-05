Värdnationen för årets Eurovision, Ukraina, tog hem guldet i Stockholm förra året med artisten Jamala och låten 1944. Programledare på scen i Kiev var Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk och Timur Miroshnychenko.

Klockan 21.00 svensk tid startade tävlingen i SVT1. Kommentatorer i direktsändningen i SVT var Måns Zelmerlöw och Edward af Silén. Bland 26 tävlande nationer var Sveriges bidragsnummer 24, då Robin Bengtsson och låten "I cant go on" gick vidare från semifinalen tidigare i veckan.

Sveriges första 12-poängare kom från Danmark, och totalt drog Robin Bengtsson in 344 antal poäng. Det räckte inte hela vägen till en pallplats men Sverige slutade på en femteplats.

Efter sista bidraget och framträdandet av förra årets vinnare Jamala lyckades en person i publiken ta sig upp på scenen – och visa rumpan.

Och vinnare för Eurovision Song Contest 2017 blev Portugal sin ballad "Amar pelos dois"! Portugal knep hela 758 poäng och hela Europa charmades av balladen. Tvåa det blev Bulgarien med 615 poäng och trea blev Moldavien med 374 poäng.