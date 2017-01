Polisen utreder brott i dödsolyckan

Polisen larmades till platsen vid 21.50 på lördagskvällen. En personbil hade frontalkrockat med en lastbil och i nuläget är det okänt hur olyckan gått till. En man i 35-årsåldern från Blekinge och hans tvååriga barn omkom i olyckan. Christer Ekdahl är trafikbrottsutredare vid polisen.

— Det är på en raksträcka och där har personbilen troligtvis kommit över på lastbilens vägdel. Anledningen till det vet vi inte. Det kan vara på grund av halka eller att man somnat, säger han.

Polisen ska utföra en teknisk undersökning på båda fordonen under måndagen. Man ska granska lastbilens digitala färdskrivarkort för att se vilken hastighet den kördes i.

— Kör man in i en lastbil som kör i 80-90 är det som att köra in i en bergvägg som kommer farandes. Vägbanan var våt, fuktig och hade lite tunn is, säger Christer Ekdahl.

Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik men lastbilsföraren är inte misstänkt för brott.

— Om det är så att personbilen kommit över på fel sida kan inte chauffören misstänkas för brott. Men vi måste ha ett brott i botten så att vi kan starta en förundersökning.

Två personer färdades också i lastbilen, men de klarade sig utan allvarliga skador. De ska förhöras av polisen under dagen.