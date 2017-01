Polisen söker efter försvunnen man

Mannen sågs senast vid den gamla halkbanan i Eksjö vid 12.30 på torsdagen, en tid som polisen är ganska säkra på. Mannen i fråga har försvunnit flera gånger tidigare, och har då återfunnits vid större vägar. Enligt polisen har mannen en måttlig till svår utvecklingsstörning.

Polisen larmades efter att anhöriga hade letat efter mannen i ett par timmar. Under eftermiddagen och kvällen har polisen genomfört ett omfattande sökarbete efter mannen. Bland annat har en helikopter från Göteborg varit inblandad i sökandet, men den fick vända om när vädret och sikten försämrades.

– Vi har satsat mycket på att leta i närområdet och längs vägar. Det brukar ge frukt, men den här gången har vi inte lyckats med det, säger Lars-Göran Nilseryd, vakthavande befäl på Jönköpingspolisen.

Anhöriga till mannen har lämnat ett signalement till polisen. Mannen är 170 centimeter lång och väger maximalt 60 kilo. Han är mörkhyad och har mustasch. Han talar inte svenska. Vid försvinnandet bar han en svart jacka, ljusblå mjukisbyxor och stora gymnastikskor.

Polisen har tagit hjälp av räddningstjänst och ambulans i letandet, liksom taxibilar och bussar.

Vid 06.00 under fredagsmorgonen var mannen fortfarande borta. Polisen har sökt hela natten och kommer att fortsätta arbetet under dagen. Just nu söks mannen av ett stort antal bilburna poliser med och utan hundar och polishelikopter.

– Det går mycket resurser dit. Det är ett högprioriterat ärende, säger Bo Gunnarsson, vakthavande befäl på Jönköpingspolisen.

Har du sett den försvunne mannen, eller gjort iakttagelser som kan hjälpa polisen i sökandet?

Tipsa polisen på telefonnummer 114 14.