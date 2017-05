I onsdags nollställdes Hjärta för barns swishkonto för att man med säkerhet skulle veta hur mycket som kommer in till Miss Piggys kampanj. Målet, vilket vi skrivit om tidigare, är att nå upp till 100 000 kronor och av dessa ska 70 procent användas till sommaraktiviteter för barnen.

Redan efter någon timme hade 5 000 kronor kommit in och efter ytterligare någon timme hade den summan fördubblats. Innan Alexandra somnade i onsdags kväll hade drygt 23 000 kommit in och pengarna har fortsatt att trilla in under natten.

– I dag vid 08.45 hade vi fått in 30 516, berättar hon glatt.

Precis innan den här artikeln skulle publiceras kom nytt besked, nu var det nästan 35 000 kronor. Så nu är Alexandra lugn, hon är övertygad om att målet på 100 000 kronor kommer att nås och det tack vare fredagens after work på Tre Liljor där 100 kronor per gäst oavkortat går till Hjärta för barn.

– Ja, och så har vi lite lotterier och auktioner under kvällen, så det kommer att lösa sig.

Att banta offentligt kanske man inte ska rekommendera alla men för Alexandra har det fungerat, även om första månaden var extremt jobbig.

– Det innebär ju också att jag aldrig någonsin kan tillåta mig att gå upp alla kilona igen, säger hon och skrattar.

